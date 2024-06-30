«الأرصاد»: محافظات الصعيد تتأثر بظاهرتين جويتين ترفعان درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ المنخفض الجوي الذى يؤثر حاليا على محافظات شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا، لم يمتد تاثيره إلى محافظات الصعيد وجنوب البلاد، حيث إنّ هناك 13 محافظة تعاني من الطقس الشديد الحرارة اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بسبب ظاهرتين جويتين.

كتل صحراوية على جنوب البلاد

وأكدت هيئة الأرصاد، استمرار تأثر محافظات الصعيد وجنوب البلاد، بمنخفض الهند الموسمي الشديد الحرارة - وامتداد رياح ساخنة مصاحبة لكتل هوائية صحراوية من غرب البلاد، وهى ظواهر جوية عملت على رفع قيم الحرارة العظمى والمحسوسة في حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة.

درجات الحرارة اليوم على محافظات جنوب البلاد

الفيوم: الحرارة العظمى 37 المحسوسة 39.

بني سويف: العظمى 37 المحسوسة 39.

المنيا: العظمى 38 المحسوسة 40.

أسيوط: العظمى 38 المحسوسة 40.

سوهاج: العظمى 39 المحسوسة 40.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 42 المحسوسة 43.

الأقصر: العظمى 42 المحسوسة 43.

أسوان: العظمى 43 المحسوسة 44

الوادي الجديد: العظمى 41 المحسوسة 42

أبو سمبل: العظمى 43 المحسوسة 44

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: العظمى 39 المحسوسة 42

سفاجا: العظمى 40 المحسوسة 43

مرسى علم: العظمى 40 المحسوسة 43