«التضامن» تكشف تفاصيل تشكيل الجهاز الوظيفي للبيوت الصغيرة: رعاية شبه أسرية

حددت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل مُهمة بشأن الجهاز الوظيفي للبيوت الصغيرة، والتي تهدف إلى توفير رعاية شبه أسرية تتضمن تقديم خدمات الإعاشة والتأهيل وإعادة الدمج، وغيرها من أوجه الرعاية والخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، بغرض دمجهم في أسر طبيعية أو ممتدة أو بديلة.

الجهاز الوظيفي

وأكّدت وزارة التضامن أنَّ الجهاز الوظيفي يتضمن شروط شغل الوظائف وهي أن يكون مصري الجنسية والخبرة لا تقل عن 3 سنوات، مع مؤهل عالي مناسب والسن لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد على 50 عاماً، ويكون مشهود له بحُسن السيرة والسلوك، فضلاً عن اجتياز برامج تدريبية في مجال رعاية الأطفال، وتقديم شهادة صحية معتمدة، وتقييم نفسي واجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ الجهاز يشتمل على القائم على رعاية البيت «مُقيم»، ومساعد مُقيم ومُعالج نفسي وفقاً للاحتياج، لافتة إلى أنَّ شروط القائم على رعاية البيت الصغير هي النضج الاجتماعي والأخلاقي، بناءاً على بحث والمقدرة الاجتماعية والصحية والنفسية وقبول التفاعل مع مدربة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن صحيفة الحالة الجنائية بصفة دورية والخلو من الأمراض المُعدية.

البيوت الصغيرة

- تستقبل الأطفال كريمي النسب.

- تستقبل الأطفال العائدين من الأسر البديلة.

- تستقبل الأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإتجار بالبشر.

- تستقبل الأطفال الذين تعذر رعايتهم في أسرهم الطبيعية أو الممتدة أو البديلة والأطفال ذوي الإعاقة.