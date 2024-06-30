متلازمة غريبة تُحول حياة 50 شخصا إلى جحيم.. «كل الناس شخص واحد»

متلازمة نادرة يعتقد المصاب بها أن جميع الناس، سواء أهله أو أصدقائه وزملائه في العمل هم شخص واحد فقط يتعمد التنكر في عدة أوجه بغرض إيذائه، كما يعتقد المصاب بها أنه شخص مضطهد ما يجعله يعيش في حالة نفسية تستدعي اللجوء إلى الطبيب النفسي على الفور، وفق ما ذكره موقع ncbi.

تُدعى تلك المتلازمة النادرة بمتلازمة فريجولي وهو اضطراب نفسي سُمي على اسم ليوبولدو فريجولي، الممثل المسرحي الإيطالي الذي اشتهر بقدرته على تغيير مظهره بسرعة أثناء وجوده على خشبة المسرح، وذلك لأن المصاب بها يعتقد أن الأشخاص يتنكرون في عدة أوجه مثل ممثلي المسرح، حسب ما أوضحت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية.

أعراض متلازمة فريجولي

اكتشف الأطباء أول حالة مصابة بمتلازمة فريجولي عام 1927، وعلى مدار الأعوام الماضية سجلت حوالي 50 حالة فقط على مستوى العالم، بحسب استشاري الصحة النفسية في تصريحات لـ«الوطن»، وتظهر مجموعة من الأعراض على المصاب بتلك الحالة تتمثل في نوبات من الهلاوس البصرية والهلع والخوف والقلق، كما يحدث اضطراب في الوعي وهذيان واندفاع وسلوك غير متوقع.

وفيما يخص أسباب متلازمة فريجولي، أكدت استشاري الصحة النفسية أنّ العلماء لم يتوصلوا إلى أسباب واضحة وراء الإصابة بالمتلازمة، إلا أنها عادة ما تحدث للمصابين بألزهايمر والأمراض النفسية الأخرى كالفصام والوسواس القهري.

علاج متلازمة فريجولي

ويمكن علاج متلازمة فريجولي باستخدام العقاقير المضادة للقلق والذهان والتي تعمل على تهدئة الأعراض التي يعاني منها المريض، كما يمكن علاج المصابين من خلال عقد جلسات العلاج السلوكي الإدراكي التي تركز على تغيير معتقدات المريض غير الصحيحة.