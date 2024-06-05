بعد اختراق حساب باريس هيلتون.. قلق بين مستخدمي «تيك توك» بسبب ثغرة الرسائل

شعبية كبيرة لتطبيق «التيك توك»، استطاع أن يحققها في سنوات قليلة، وحاز على ثقة عدد كبير من الأشخاص حول العالم، وسيطرت حالة من القلق على مستخدمي هذا التطبيق، بسبب الكشف عن ثغرة تؤدي إلى اختراق حسابات المستخدمين، ومن بينهم مشاهير وشركات كبرى.

اختراق التيك توك

انتشر خبر اختراق تطبيق «تيك توك» انتشارًا واسعاً، وكشفت موقع «The Guardian»، عن تمكن بعض المخترقين، من اختراق حساب مشاهير وشركات كبرى، ومن ضمنهم الفنانة الأمريكية باريس هيلتون، وأعلن المسؤولون عن التطبيق، أن الأشخاص الذين استهدفوا هذه الحسابات، استغلوا ثغرة أمنية عن طريق الرسائل الفورية، حيث تمكن المخترقون من اختراق هذه الحسابات، فور فتح أصحابها للمحادثة، وأعلنت الشركة أنها تمكنت من حل هذه الثغرة، لكنها تجري تحقيقا لمعرفة الأسباب.

قلق المستخدمين

اختراق حسابات المشاهير أو الشركات الكبرى، من الطبيعي أن تتسبب في قلق لدى بعض المستخدمين، وأكد خالد يسري، الخبير التكنولوجي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن ليس هناك داعٍ للقلق، لأن عملية الاختراق تمت على شخصيات عامة ومشهورة بالإضافة للشركات الكبرى، ومع تأكيد تطبيق «تيك توك» على حل المشكلة، لا يوجد أي خطر على حسابات المستخدمين.

تأمين حساب تيك توك

تأمين الحسابات الشخصية، على منصات التواصل الاجتماعي يعد أمرا في غاية الأهمية، بحسبما ذكره الخبير التكنولوجي لـ«الوطن»، أنه لا يجب على المستخدمين المبالغة في توخي الحذر بسبب الاختراق الأخير، لكن يجب اتباع المتعارف عليه في مثل هذه الحالات وأهمها:

- عدم الضغط على أي رابط مجهول.

- استخدام الرموز في كلمة السر.

- عدم مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور مع أي شخص.