طفل يثير دهشة الجميع بالفلبين.. يعاني من متلازمة طبية نادرة للغاية

لم تتوقع الأم أن اللحظة التي انتظرتها بفارغ الصبر، وتحملت من أجلها آلامًا لا تطاق، ستتحول إلى مشهد مليء بالدهشة يثير استغراب كل من حولها، حيث وضعت سيدة فلبينية مولودها لتكتشف أنه مصاب بطفرة نادرة جعلت الشعر يغطي جسمه بأكمله.

ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، فأنّ الطفل يدعى جارين جامونجان في مدينة أباياو بالفلبين، وولد برأس ممتلئ بالشعر وسوالف سوداء وبقع تملأ وجهه ورقبته وظهره وذراعيه، وهي حالة طبية تحدث بنسبة واحد في المليار، بحسب موقع «نيوز دوت كوم إيه يو» الأسترالي.

ولادة طفل مصاب بحالة نادرة

واعتقدت والدة الطفل البالغ من العمر عامين الآن، أنّ سبب الحالة الصحية يرجع إلى تناولها طبق غريب موجود في المنطقة الجبلية النائية التي تعيش بها في الفلبين، على الرغم من عدم وجود أي دليل طبي على أنّ تناوله يؤدي لهذا الأمر، وكشفت أنها خلال فترة الحمل كانت لديها رغبة لا يمكن السيطرة عليها لتناول تلك الوجبة الشعبية.

وبحثت الأم التي تدعى «ألما» عن أماكن تواجد الوجبة الفلبينية، وهو القرار الذي ندمت عليه لاحقًا عندما وُلد جارين، واستمر جيرانها في تغذية أفكارها حول وجود لعنة، لكن الأطباء نفوا كل ذلك وأخبروها أن ابنها يعاني من حالة طبية تسمى فرط الشعر.

متلازمة نادرة تصيب شخصا من كل مليار حول العالم

وتؤثر هذه المتلازمة النادرة على نحو واحد من كل مليار شخص حول العالم، إذ جرى الإبلاغ عن 50 إلى 100 حالة فقط في جميع أنحاء العالم منذ العصور الوسطى.

وتُظهر الصور الملتقطة، الطفل البالغ من العمر عامين، وهو يلعب حول مبنى منزلهم، لكن «ألما» تشعر بالقلق من أنّ مظهره الفريد سيمثل تحديًا له في المدرسة، خاصة أن لديه شقيقين في حالة طبيعية.