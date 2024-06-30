«المفوضية الأوروبية»: مصر وجهة جاذبة للاستثمار وشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي
كتب:
نرمين عفيفي
09:48 ص | الأحد 30 يونيو 2024
المفوض الأوروبي للتجارة
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة فالديز دمبروفيسكيس إنَّ مصر تعتبر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي والموارد الموجودة في مصر تجعلها من الوجهات الجاذبة بالإضافة إلى القوى العاملة الشابة المستعدة لدفع الابتكار والإبداع في القطاعات الرئيسية في البلاد.
وشدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة خلال كلمته في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، على أنَّ الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا تؤدي لمساعدة مصر لتكون قادرة على زيادة الصادرات، وتلعب دورًا محوريًا في عمليات الاستيراد والتصدير في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «دمبروفيسكيس» أنَّ مصر دولة واعدة في صناعة السيارات وتعتبر من مسارات التجارية الهامة، مشيرًا إلى أنَّ الزراعة قطاع رئيسي في مصر وهو قطاع مهم للصناعات الاستراتيجية.