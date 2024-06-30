«المفوضية الأوروبية»: مصر وجهة جاذبة للاستثمار وشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة فالديز دمبروفيسكيس إنَّ مصر تعتبر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي والموارد الموجودة في مصر تجعلها من الوجهات الجاذبة بالإضافة إلى القوى العاملة الشابة المستعدة لدفع الابتكار والإبداع في القطاعات الرئيسية في البلاد.

وشدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة خلال كلمته في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، على أنَّ الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا تؤدي لمساعدة مصر لتكون قادرة على زيادة الصادرات، وتلعب دورًا محوريًا في عمليات الاستيراد والتصدير في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف «دمبروفيسكيس» أنَّ مصر دولة واعدة في صناعة السيارات وتعتبر من مسارات التجارية الهامة، مشيرًا إلى أنَّ الزراعة قطاع رئيسي في مصر وهو قطاع مهم للصناعات الاستراتيجية.