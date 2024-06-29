محمد علي حسن: مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي جاء وسط تحديات إقليمية ودولية

قال محمد علي حسن، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الخارجية، إنّ استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي، يأتي في الوقت الذي يمر فيه العالم بأزمات سواء إقليمية أو دولية، أثرت على الاقتصاد العالمي المتعلقة بجائحة كورونا وتبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية، والأحداث المتتالية التي يمر بها العالم حتى الآن.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة على شاشة القناة الأولى، أنّ مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي يستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك يتلخص من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة، لاسيما في قطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصحة والتعليم، وأيضًا النقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أنّ هذا المؤتمر يأتي في وقت مميز للدولة المصرية، خاصة أنه يأتي بعد أسابيع معدودة من توصل القاهرة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق.

واختتم بالإشارة إلى أنّ المؤتمر الاستثماري يتناول مجموعة من الموضوعات الرئيسية، التي ظهر ملخص لها خلال الجلسة الافتتاحية، التي شارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.