فيلم اللعب مع العيال لـ محمد إمام يحتل المركز الثاني في دور العرض

قال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، إن فيلم اللعب مع العيال بطولة الفنان محمد إمام يواصل تواجده في المركز الثاني في شباك التذاكر بدور العرض.

مليون و67 ألف جنيه إيرادات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن فيلم اللعب مع العيال حقق إيرادات بلغت مليون و76 ألف جنيه، خلال 24 ساعة.

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم محمد إمام وباسم سمرة ودينا ويزو ومصطفى غريب وأسماء جلال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف واخراج شريف عرفة.

وينافس الفيلم عددا من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم ولاد رزق 3 لأحمد عز، وعصابة الماكس لأحمد فهمي، وأهل الكهف لخالد النبوي.