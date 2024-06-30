نائب المفوضية الأوروبية: مصر لديها فرصا واعدة في مجال الطاقة الخضراء

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، فالديز دمبروفيسكيس، إنّ الاتحاد الأوروبي يخطط لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري وجعله يتسم بالتنوع.

وأضاف دمبروفيسكيس، خلال كلمته في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يُعقد في القاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو 2024: «لا يمكن أن نُركز فقط على مجال واحد أو 2، يجب أن يكون هناك تعاون في عدة مجالات، وهذا هو مفتاح صلابة وصمود الاقتصاد، أما القطاعات الأساسية فأعتقد أنّي ذكرت بالفعل التعاون في مجال التحول للاقتصاد الأخضر، وخاصة في مجال الطاقة».

وتابع: «اقتصادات الاتحاد الأوروبي ومصر يمكنها التكامل بشكل كبير، وهناك احتياج كبير للطاقة الخضراء في الاتحاد الأوروبي، ومصر لديها فرص كبيرة في هذا المجال».

وأكمل: «نحتاج أن نرى كيف يمكننا أن نوطد أواصرنا التجارية، تحدثت في هذا الأمر مع ممثلي الحكومة ومع رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتحديث علاقتنا، وخاصة التجارة الرقمية وقطاع الخدمات، وهما قطاعين مستمرين في النمو».