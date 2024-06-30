«سلامة الغذاء»: البطاطس والموالح تتصدر قائمة الخضراوات والفواكه

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ23 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 22 - 28 يونيو، الذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، أبرزها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 70 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

زيارات الفحص والتفتيش

وأشار المركز، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بلغت نحو 56 زيارة، وأصدرت الإدارة 1776 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 539 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4250 رسالة بنحو 230 ألف لعدد 1640 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 20 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 15 ألف طن، ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 50 ألف طن.

الموالح تتصدر قائمة الفواكه

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 30 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم فراولة بإجمالي 13 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 56 صنف بنحو 66 ألف طن.

ومثلت اسبانيا والسودان وهولندا وتركيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية من إجمالي 166 دولة مستوردة. واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 770 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ600 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 470 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1625 رسالة بنحو 367 ألفا و500 طن لعدد 670 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 150 صنفا من قمح وسكر خام وفول صويا من 78 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أمريكا، إنجلترا وأوروجواي.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 525 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 315 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة. وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 49 منتج ،كما فحصت الإدارة 432 منتج جديد.

عدد الشكاوى الواردة

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 75 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجاري فحص 50 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 197 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، أسوان والوادي الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 23 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 17 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، الإسماعيلية، المنوفية، بني سويف، البحر الأحمر وكفر الشيخ، وتم استيفاء 4 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد.

تنفيذ 12 مأمورية رقابية على المحالب

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، بني سويف، الدقهلية وكفر الشيخ.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 54 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، الفيوم وأسوان. ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الدقهلية والإسكندرية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 410 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة. وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 43 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 11 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وكشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن نتائج حملاتها التفتيشية المكثفة على الأسواق بمختلف المحافظات، إذ تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي محافظة الغربية، تم تنفيذ 12 حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 4 أطنان و200 كجم من منتجات الألبان الفاسدة، 200 كجم زيت زيتون مشبوه، 150 كجم سوداني منتهي الصلاحية، و100 كجم كبدة غير مطابقة للمواصفات.

وإلى جانب ذلك، تم تحرير 195 محضرًا لمخالفات متنوعة، وسحب عينات من 2 طن من اللحوم، الدواجن، الأسماك، ومنتجات العطارة.

وشملت الحملات أيضًا تفتيش وفحص الأغذية في مراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وفي محافظة دمياط، تم تنفيذ 7 حملات تفتيشية مشتركة أسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية أو متغيرة الخواص الطبيعية.