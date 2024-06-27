«الزراعة»: متبقيات المبيدات يستقبل وفد خبراء الفاو وهيئة سلامة الغذاء

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، الخبير الدولي لسلامة الغذاء دكتور ميجال والموفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، لتقييم الجهات الوطنية المشاركة والفاعلة في المنظومة الوطنية للرقابة على الغذاء، ضمن فعاليات البرنامج الوطني للتقييم، الذي تنسقه الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

الإطلاع على دور المعمل في المنظومة الرقابية

رافق الخبير منسقي البرنامج الوطني لتقييم منظومة الرقابة على الغذاء بالهيئة، واطلع على دور المعمل في المنظومة الرقابية، بدءًا من وصول العينات لمقر المعمل واستلامها وبدء العمليات المختلفة للعينات من التجهيز والطحن، حتى انتهاء التحليل وإصدار النتائج، حيث اطلع على نظام الجودة الذي يتبعه المعمل بأقسامه المختلفة، عند إجراء الاختبارات المختلفة، طبقا لطرق التحليل المعتمدة دوليا، وباستخدام أحدث الأجهزة في العالم، وأجرى جولة تفقدية لقسم متبقيات المبيدات واستقبال العينات، حيث أشاد بما يملكه المعمل من امكانيات هائلة من البنية التحية والكوادر البحثية والفنية وتوفر أحدث الأجهزة في إجراء التحاليل المختلفة.

السعة الاستيعابية للمعمل وحجم العينات

كما أشاد بالسعة الاستيعابية للمعمل، وحجم العينات التي يستقبلها المعمل يوميا وتنوعها، وكذا السرعة في إجراء الاختبارات اللازمة والمطلوبة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتجدر الإشارة، إلى أن عملية التقييم كانت قد بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى وهي المراجعة الوثائقية عبر الانترنت في مطلع عام 2024، وكانت المرحلة الثانية زيارة التقييم للمعمل للتحقق والتقييم في مواقع العمل.