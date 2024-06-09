«سلامة الغذاء» تكثف حملات التفتيش على المنشآت في المحافظات

وجه الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت والأسواق، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، حفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

15 حملة تفتيشية في الغربية

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 15 حملة تفتيشية، موسعة على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة «طنطا، وزفتى، وقطور، وبسيون، والسنطة، وكفر الزيات، والمحلة، وسمنود».

وأسفرت حملات أخرى عن تحرير 136 محضرا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بطن «عصائر، ورنجة، وألبان» وجرى التحفظ على جميع المضبوطات، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات تفتيشية مشتركة

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 177 كيلوجرام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

حملات مكثفة في الإسكندرية

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية حملات تفتيشية على 23 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، كما تبين وجود نقص في توافر اشتراطات سلامة الغذاء وجرى التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة تصحيح الأوضاع المخالفة والإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وتم إمهالها فترة لتوفيق أوضاعها.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان حملة تفتيشية على 8 منشآت غذائية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وجرى التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.