رئيس هيئة الدواء: نساند «سلامة الغذاء» لتوفير منتجات صحية آمنة

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعالية الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الغذاء، التي نظمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف التأكيد على أهمية الرقابة التنظيمية على سلامة الغذاء، وتعزيز تطوير قطاع إنتاج الغذاء في مصر.

أكد رئيس الهيئة على أهمية التكامل والتعاون بين كافة الجهات الرقابية والتنظيمية المختلفة في مصر لضمان سلامة المواطنين، وفعالية وأمان المنتجات التي تصل إليهم، وأشاد بالجهود التي تقوم بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتعاون المتبادل بين الهيئتين، والتواصل الدائم من أجل توفير منتجات آمنة وفعالة.

تحسين أداء قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي

يذكر أن الاحتفالية جاءت هذا العام تحت شعار «الأنظمة الرقابية الغذائية الحديثة كمحرك للابتكار والاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية»، حيث يُعدّ قطاع إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويحظى بدعم كبير من مختلف قطاعات الدولة عملا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "تحسين أداء قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ليس فقط في مصر، بل في القارة الأفريقية بأكملها.

منتجات آمنة وفعالة وذات جودة عالية

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على المشاركة في كافة الفعاليات التي تسهم في الحفاظ على حصول المواطن على منتجات آمنة وفعالة وذات جودة عالية، كذلك الحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالشأن الصحي.