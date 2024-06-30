بعد غنائها مع القيصر.. سهيلة بهجت نجمة ذا فويس كيدز تبهر الجمهور بطلة شبابية

فاجأت سهيلة بهجت نجمة برنامج ذا فويس كيدز الجمهور بطّلتها الشبابية عند مشاركتها الغناء مع الفنان كاظم الساهر أثناء حفله الذي أحياه في القاهرة الجديدة أمس الأول، إذ تفاعلت الجماهير معها عند الغناء متذكرين الطفلة الصغيرة التي عُرفت بصوتها القوي أثناء غنائها لـ أم كلثوم في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية للأطفال ذا فويس كيدز.

6 معلومات عن سهيلة بهجت نجمة ذا فويس كيدز

داعب الفنان كاظم الساهر سهيلة بهجت عند صعودها على المسرح قائلًا: رحبوا معي بنجمة ذا فويس كيدز، ولكنها بقت أطول مني حتى بدأت إبهار الجمهور بمشاركته غناء «مررتِ بصدرى».

ونستعرض في السطور التالية 6 معلومات عن سهيلة بهجت، نجمة برنامج ذا فويس كيدز حسب تصريحاتها في عدد من التصريحات التليفزيونية، كالتالي:

مغنية مصرية من مواليد 2001 عرفها الجمهور بصوتها القوي عند غنائها لـ«أم كلثوم» في برنامج ذا فويس كيدز لاكتشاف المواهب الغنائية للأطفال خلال موسمه الأول عام 2016.

انضمت لفريق كاظم الساهر الذي أعجب بموهبتها وقرر تبنيها فنيًا.

والدها هو المُحفز الأول لها والذي حرص على تنشأتها على أغاني الطرب الأصيل.

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