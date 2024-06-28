معجبة تهديه وردا ومعجب يقتحم المسرح.. أبرز لقطات حفل كاظم الساهر

انطلق حفل الفنان كاظم الساهر، منذ قليل، في أحد الأماكن بالقاهرة الجديدة، وقدم «القيصر» عددا كبيرا من أغانيه المميزة.

أحد المعجبين يحاول اقتحام المسرح

وخلال تقديم كاظم الساهر أغنية «زيديني عشقا» اقتحم أحد معجبيه المسرح، وحاول التقاط صورة سيلفي معه.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، ولكن قدمت إحدى معجباته أيضا وردا خاصا له، تعبيرا عن حبها الشديد له، وبعدها واصل كاظم الساهر تقديم باقي أغانيه ومنها عيد العشاق وها حبيبي.

وافتتح الساهر حفل الليلة بأغنية «عيد العشاق»، التي يحبها الكثير من جمهوره، حيث استقبلها جمهور حفله بتفاعل وهتافات كبيرة، وهي الأغنية التي كتب كلماتها الراحل نزار قباني، ووضع ألحانها كاظم الساهر، ثم غنى بعدها أغنية «ها حبيبي» التي كتب كلماتها كريم العراقي وأيضًا لحنها القيصر.