أسعار اللحوم اليوم الأحد 30 يونيو 2024 في الأسواق

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 30 يونيو 2024 في مختلف الأسواق المحلية، حيث سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 429 جنيها، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كيلو اللحوم اليوم الأحد

وجاءت أسعار اللحوم اليوم كما يلي:

- سعر كيلو اللحم البتلو اليوم 439 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم 395 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الكندوز كبير 351 جنيها.

سعر اللحوم اليوم

- سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم في الأسواق 395 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضأن اليوم 429 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضأن بعظم 398 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البتلو بعظم 407 جنيهات.