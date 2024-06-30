«حارس النيل».. «النقل» تكشف تفاصيل إطلاق القطار السياحي الفاخر ومساره 

وقعت وزارة النقل اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة أرسينال الإيطالية بشأن إطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر في مصر «قطار حارس النيل»، إذ وقع عن الجانب المصري المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعن الجانب الإيطالي باولو بارليتا الرئيس التنفيذي لشركة «ARSENALE S. P. A»، على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وأكّدت وزارة النقل أنَّ هذا التوقيع يأتي في ظل النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها مرفق السكك الحديدية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل قطاعاته ومنها قطاع الوحدات المتحركة الذي شهد خلال الفترة السابقة تطويرًا وتحديثًا كبيرًا.

دعم أسطول الوحدات المتحركة

وأكّدت أنَّ اطلاق مشروع القطار السياحي الفاخر سيمثل استكمالاً لدعم أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة بمختلف أنواع القطارات، موضحة أنَّ هذا القطار السياحي الفاخر سيكون بتصميم داخلي وشكل خارجي يعكس حضارة الدولة مع الالتزام بالمواصفات العالمية.

وأوضحت وزارة النقل أن القطار يتكون من 15 عربة و40 كابينة مقسمة إلى 3 فئات مختلفة «ديلوكس، وجناح، وجناح فاخر»، بسعة إجمالية تصل إلى 80 راكباً مما يوفر لهم تجربة فريدة من نوعها على متن القطار.

ونوهت إلى أنَّ القطار سيمثل مزيجاً بين الترفيه والرفاهية والفخامة، وستكون تجربة فريدة للزائرين للتنقل بين المدن المصرية برفاهية وأريحية كبيرة بفضل الخدمات المزودة بالقطار، وسيكون لهذا القطار تأثيرًا إيجابيًا مميزًا على القطاع السياحي، والسائحين للتعرف على تاريخ مصر المتنوع والاستمتاع بالأماكن السياحية الرائعة والمعالم الموجودة بمصر من خلال قطار فاخر به كل وسائل الراحة والرفاهية.

مسار القطار بالتفصيل

وأكدت وزارة النقل أنَّ هذا القطار الفاخر سيتمّ تنفيذه بنظام استثماري علي نفقة الشركة الإيطالية من عربات مجددة على أعلى مستوى من الرفاهية بما يتوافق مع المعايير الفنية المصرية ، ومخطط أن تنقل رحلة القطار الركاب في تجربة مميزة من القاهرة «مدينة الألف مئذنة» الغنية بالعمارة الفريدة والمعالم الأثرية أحد أكبر المدن على الأرض وواحدة من أغنى المدن ثقافياً وعلى طوال نهر النيل تستمر الرحلة مع أحد أقدم المدن على الكوكب «الأقصر» وسيتمّ التوقف بها لزيارة المعالم السياحية.

وستستمر الرحلة إلى أسوان التي تشتهر بتراثها الفني والتقليدي في الصناعات اليدوية، وبحيرة ناصر «أكبر بحيرة صناعية في العالم» في رحلة تستغرق 3 أيام وليلتين.

وتعتبر شركة أرسينال الإيطالية من الشركات المتخصصة في تطوير وإدارة المنتجعات السياحية والفنادق بأهم الوجهات السياحية في إيطاليا، بالاشتراك مع أفخم مالكي ومشغلي الفنادق العالمية الفاخرة وتهدف من هذا المشروع تطوير وإدارة أول أسطول سياحي فاخر من القطارات مشابه لفكرة الرحلات النيلية للتمتع بالمعالم السياحية بمصر التي يتمّ تبني تلك الفكرة بها مثل إيطاليا بقطار «لادولتشي فيتا».