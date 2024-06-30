نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى «30 يونيو»

هنأ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة العظيمة، والشرطة المصرية الباسلة، والشعب المصري العظيم، بحلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، وجاءت نص التهنئة، كالآتي:

«يسعدني أن أتقدم بأصدق آيات التهاني إلى القيادة السياسية، وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي شكلت نقطة التحول في التاريخ الحضاري لأمتنا المصرية، وأهنئ القوات المسلحة المصرية، التي أكدت قدسية العلاقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة، التي لم ولن تحيد عن تأييده والانحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل في حماية أركان الدولة المصرية ودورها العظيم، في الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته».