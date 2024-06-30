انتهاء مهلة تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في كفر الشيخ غدا

تنتهي مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، من قبول تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، غداً الاثنين 1 يوليو، عقب انقضاء 15 يوما في تلقي التظلمات بالإدارات التعليمية التابعة للمديرية، وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

آخر فرصة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ غداً الاثنين هو آخر فرصة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بكفر الشيخ، وذلك بعد بدء تلقي طلبات التظلمات في 9 يونيو الماضي، باستثناء الإجازات الرسمية التي تمثلت في أيام الجمعة وأيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار المصدر، إلى أنّ مهلة تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بكفر الشيخ كان من المقرر أنّ تنتهي اليوم الأحد 30 يونيو، ولكن تم الترحيل لغد الاثنين، تماشياً مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنّ يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وطالب المصدر، الراغبين في تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 التوجه صباح غداً الاثنين إلى المواقع التي جرى تحديدها بجميع الإدارات التعليمية بكفر الشيخ، وتقديم التظلمات في آخر أيامها، وفقاً للضوابط المنظمة لها.

وبدأت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، في 9 يونيو الماضي، ولمدة 15 يوم متتالية، وذلك عقب اعتماد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، نتيجة الشهادة الإعدادية، في 2 يونيو الماضي، بنسبة نجاح 86.5%.