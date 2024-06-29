جلسة استماع لاستعراض المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين في كفر الشيخ

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، جلسة استماع المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، بحضور اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس ممدوح عبد الحليم، مدير المركز الإقليمي لتخطيط إقليم الدلتا، وفريق عمل الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وشركاء التنمية، والتنفيذيين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، وعدد كبير من الأهالي.

استعراض مراحل الدراسة

وشملت مناقشات الجلسة عددًا من الموضوعات الهامة منها، استعراض مراحل الدراسة وهي مرحلة دراسة الوضع الراهن على مستوى كافة القطاعات «العمرانية - الاقتصادية - الاجتماعية - الطرق - البنية الأساسية»، ثم مرحلة إعداد الرؤية المستقبلية للمدينة وينتج عنها تحديد الحيز العمراني للمدينة حتى عام 2030 والذي تم اعتماده من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بالإضافة لمناطق الامتداد العمراني، ذلك الأمر الذي يتواءم مع توجهات الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصولًا إلى مرحلة إعداد المخطط الاستراتيجي العام لتشمل أهم القضايا والمحددات.

ووافق الحضور بعد المناقشة والرد على كافة الاستفسارات على المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، تمهيدًا لاعتماده من وزير الإسكان والمرافق، طبقًا لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، كما أنّ فور نشر قرار الاعتماد ستقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد واعتماد المخطط التفصيلي لمدينة قلين حتى يتم العمل به، وتنفيذ المشروعات المقترحة وفقًا لأوليات التنمية.

تعديل المخطط الاستراتيجي المعتمد لمدينة قلين

وسبق أنّ تم اعتماد المخطط الاستراتيجي العام وكذا المخطط التفصيلي لمدينة قلين، ونظراً لاستحداث الوحدة المحلية لقرية الحرية شاملة جزء من الحيز العمراني للمدينة الأمر الذي تطلب تعديل المخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة فصلًا عن الحرية بمساحة مضافة للحيز حوالي 37 فدان، ليصبح إجمالي مساحة المدينة 490 فدان تقريبًا.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ جلسة استماع المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، تهدف إلى مناقشة الملامح الرئيسية للمخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، والذي يهدف إلى تحويلها إلى مدينة مستدامة ذات موقع متميز تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية وتوزيعها بشكل متزن بالمناطق العمرانية القائمة والمستقبلية.

وأوضح المحافظ، أنّ المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، يهدف إلى تحويل مدينة قلين إلى مدينة مستدامة ذات بيئة نظيفة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتطوير البنية التحتية للمدينة، هذا بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية لهم، مثل التعليم، والصحة، والخدمات الترفيهية، وتحسين البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك شبكات الطرق والمرافق، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحسين جودة الحياة للمواطنين

و‏‎أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المشاركة المجتمعية في إعداد المخطط الاستراتيجي المحدث لمدينة قلين، مشددًا على ضرورة أخذ جميع الآراء والمقترحات بعين الاعتبار، مشيرًا إلى أنّ المخطط الاستراتيجى العام لمدينة قلين، يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في ربوع مصر.