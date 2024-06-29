متحف كفر الشيخ يُعلن برنامج التدريب الصيفي لطلاب وخريجي الآثار

أعلن متحف كفر الشيخ، عن برنامج التدريب الصيفي لطلبة وخريجي كليات وأقسام الآثار، لإكساب المشاركين المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل المتحفي، خلال فترة الإجازة الصيفية لعام 2024، بقاعة المحاضرات والندوات بمتحف كفر الشيخ.

مدير المتحف: غلق التسجيل بعد اكتمال العدد المطلوب وهو 80 مشاركاً

وقال الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف، أنّ برنامج التدريب الصيفي خاص بطلاب وخريجي كليات وأقسام الآثار، داعياً من يرغب في الاشتراك التوجه لقسم التدريب بمتحف كفر الشيخ للتسجيل، بدءاً من يوم الاثنين 1 يوليو وحتى الأحد 7 يوليو 2024، من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً، لافتاً أنّه سوف يتم غلق التسجيل بعد اكتمال العدد المطلوب وهو 80 مشاركاً.

وأشار «فريد»، إلي أنّ برنامج التدريب الصيفي لطلاب وخريجي كليات وأقسام الآثار لعام 2024، يأتي في إطار الأنشطة العلمية التي يُقدمها متحف كفر الشيخ لجمهوره.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.