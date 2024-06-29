منطقة كفر الشيخ الأزهرية تناقش تحسين مستوى التلاميذ الضعاف في الابتدائي

التقى الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والدكتور محمد القزاز، أمين المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بمنسقي وحدة البناء المعرفي والدعم النفسي؛ لتحسين مستوى التلاميذ الضعاف في المرحلة الابتدائية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وذلك عقب انتهاء الجولة التفقدية الخاصة بمتابعة لجان امتحان طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم السبت.

حصر التلاميذ ضعاف المستوى

ومن جانبه، قام وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، بالاطلاع على ما تم من إجراءات وتعليمات في شأن تشكيل الوحدة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وأعمال حصر التلاميذ ضعاف المستوى، وتطبيق الاختبار القبلي للوقوف على الواقع الفعلي لمستويات الطلاب الضعاف، كما تمت متابعة إعداد جداول حصص النشاط الصيفي الخاص ببرنامج التحسين، مطالبا أعضاء اللجنة برصد كافة الملاحظات والمعوقات التي تحول دون تحقيق أهداف البرنامج، والاهتمام بتفعيل الوعي، وتنمية التربية السكانية لدى الأطفال منذ النشء.

رفع المستوى العلمي للطلاب

يأتي ذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف برفع المستوى العلمي للطلاب، والاهتمام بالمرحلة التمهيدية لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الوكيل، الوكيل الشرعي لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وأيمن ناصر، بتوجيه التربية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية، ومديري مرحلتي التعليم الابتدائي ورياض الأطفال بالمنطقة.