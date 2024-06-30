«التضامن» تكشف تفاصيل زيادات المعاشات منذ 2014 وحتى الآن

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود الدولة في ملف التأمينات والمعاشات، موضحة رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في 2024، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1.590 جنيه ليصبح 12.600 جنيه عن ذات الفترة.

زيادة قيمة المعاشات المنصرفة

وأكدت في حصادها، زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86.5 مليار جنيه في عام 2014 ليصبح 340 مليار جنيه في عام 2023، كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون ليصبح 11.5 مليون مستفيد عن ذات الفترة.

وبلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10% في عام 2014 لتصبح 15% في 2024، كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليارات جنيه لتصبح 74 مليار جنيه عن ذات الفترة.

جهود التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة

وعن جهود التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، موضحة أن 1.3 مليون أسرة استفادوا من مشروعات التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي برأس مال دوار حوالي 5 مليار جنيه، وبفائدة تتراوح 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%.

وأكدت «القباج»، دعم الحرفيين والأسر المنتجة وصنايعية مصر وعمال توصيل الطلبات بتمويل يصل إلى 800 مليون جنيه، وتدريب مهني وفني لحوالي 20 ألف عامل وعاملة، ودعم أدوات صيد لإجمالي 42 ألف من صغار الصيادين والصائدات بتكلفة 110 مليون جنيه، وصرف تعويضات لإجمالي 4000 صياد تعويضاً عن فترات توقف الصيد بإجمالي 50 مليون جنيه.