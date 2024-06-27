كيف عززت الدولة الحماية الاجتماعية بعد «30 يونيو»؟.. «إكسترا نيوز» تستعرض جهودها

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا بعنوان «برامج متنوعة للحماية الاجتماعية تنفذها الدولة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية».

تعزيز الحماية الاجتماعية

وقال التقرير إنّ العدالة الاجتماعية تحولت من شعار يرفعه المصريون قبل 30 يونيو 2013، إلى واقع مُعاش بفعل السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، إذ بذلت الدولة جهودًا كبيرة لتعزيز الحماية الاجتماعية.

وشهدت برامج الدعم والحماية الاجتماعية، زيادة في مخصصاتها منذ عام 2014، كما عمدت الدولة إلى النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور الذي بلغ 6 آلاف جنيه، إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات بصورة كبيرة لتحمي المواطنين من التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة.

دعم السلع التموينية

وفي مجال دعم السلع التموينية، ارتفعت المخصصات الموجهة للدعم في الموازنة العامة للدولة بشكل كبير، كما جرى رفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية، وتعزيز الكميات المطروحة من السلع في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.