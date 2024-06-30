حزب الجيل: «30 يونيو» علامة مضيئة في تاريخ مصر سيتوقف عندها الأجيال الجديدة

قال حزب الجيل الديمقراطي إن ثورة 30 يونيو تمثل يومًا فارقًا وعلامة مضيئة في تاريخ مصر، إذ سيتوقف عنده الأجيال الجديدة بالدراسة والتحليل، مشددًا على أن شجاعة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في هذا اليوم للخروج من مخطط الفوضى والتقسيم، والتفاف القوات المسلحة والشرطة حوله، تؤكد أن جيش مصر هو جيش الشعب.

30 يونيو مثلت نقطة فارقة في مسيرة الدولة

وأكد رئيس حزب الجيل، في بيان، اليوم الأحد، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة فارقة في مسيرة الدولة المصرية، وأسهمت في إنقاذها واسترداد وحدتها الوطنية وهويتها الحضارية والثقافية، موضحا أن الثورة حققت نتائج عظيمة داخليًا وخارجيًا، من بينها إيقاف مخطط الفوضى الأمريكي المتحالف مع جماعة الإخوان وإفشال مخطط تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار «الشهابي» إلى أن من أهم نتائج الثورة امتلاك مصر إرادتها الوطنية الحرة وقرارها المستقل، وتنويع مصادر تسليح الجيش المصري، ما جعله الأقوى في منطقة الشرق الأوسط والعاشر عالميًا، مؤكدا أن الثورة أسهمت في تنويع علاقات مصر بالدول الكبرى وانضمامها لتكتل البريكس وبنك التنمية الجديد.

إنشاء شبكة صرف صحي ومياه

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار البيان إلى إنشاء شبكة صرف صحي ومياه، وشبكة طرق وأنفاق تربط طول البلاد بعرضها، وتطوير قناة السويس وإنهاء عزلة سيناء وربطها بالوادي عبر خمس أنفاق. كما أشار إلى مبادرة «حياة كريمة» التي نقلت الريف المصري وأعادت القرية لتكون منتجة.