«الإصلاح والنهضة»: مؤتمر الشراكة المصري الأوروبي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مصر

أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تفاؤله بما تم توقيعه من صفقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر تجاوزت قيمتها 42 مليار دولار، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، الذي ينعقد اليوم وغدًا، واصفًا حجم الصفقات بأنه مؤشر على مدى الموثوقية في بيئة الاستثمار المصرية.

المؤتمر يمثل نقلة نوعية في الاستثمار

وأشار «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنّ المؤتمر بشكل عام يمثل تطورًا إيجابيًا في مدى ثقة المستثمرين الأجانب في مصر، وأنّ ما تم تحقيقه في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية، مشددا على أهمية أنّ تكون الخطوات التالية على نفس النهج من المرونة والسرعة والإنجاز لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

تيسير الإجراءات الحكومية

وأكد أنّ نجاح استمرار تدفق تلك الاستثمارات مرهون بالإرادة السياسية، وهي متحققة وواضحة من خلال دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضوره بنفسه لفعاليات المؤتمر، موضحا أنّ الثقافة المؤسسية الداعمة للاستثمار تلعب دورًا حيويًا في هذا السياق، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات الحكومية وتذليل كافة المعوقات لضمان نجاح نتائج المؤتمر.