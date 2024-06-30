قرار عاجل ضد كهربا في الأهلي.. وكواليس غضب كولر بسبب أزمة المران

أثار محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضب الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام فاركو التي أقيمت أمس الأول، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ29 من مسابقة دوري NILE.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي على «أون سبورت إف إم»: «اللي بيقول مفيش مشكلة في موضوع كهربا، أقول له لا، لأن فيه مشكلة مع كهربا، وكولر مضايق منه جدًا».

وأوضح شوبير: «كولر تحدث مع الجهاز المعاون له بعد لقاء فاركو ورد قال لو كهربا كان شارك كبديل هل كان سيشكو من الإصابة أيضًا؟.. ستكون هناك عقوبة سيتم توقيعها على كهربا وفقًا للائحة وهناك حالة غضب تجاه كهربا ولكن مستغرب من موقف كهربا لأنّ موديست سيرحل خلال أيام أو ربما ساعات ولم يتبقَّ سوى وسام أبو علي وكهربا، والأخير قد يحصل على فرصته كاملة».

وأضاف: «ما فعله كهربا خاطئ ولازم ينتظر الفرصة، ومثال على ذلك أفشة كان رجل مباراة الداخلية وسبب فوز الفريق في لقاء الداخلية لأنه اجتهد وانتظر الفرصة ولكن كهربا افتعل أزمة ولا يوجد مبرر لذلك».

شوبير يوجه رسالة تحذير إلى كهربا

واختتم شوبير حديثه: «جماهير الأهلي تساند كهربا دائمًا، لكن أنا بقولوا الأحوال بتتغير لأنّ الجماهير لا تنظر إلا لمصلحة الفريق، ولو استمريت في هذا الأمر لن تجد مساندة الجماهير».