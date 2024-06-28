عاجل.. أول تعليق من كولر على أزمة رفض كهربا للمران بعد مباراة فاركو

رد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رفض محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، خوض مران المستبعدين، عقب مباراة «الأحمر» أمام فاركو، في الجولة 28 من مسابقة دوري Nile، التي انتهت بفوز «الشياطين الحمر» بثنائية مقابل هدف.

وقال «كولر» في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وفاركو، عن رفض كهربا التواجد في مران المستبعدين: «هذا أمر داخلي، وسنتناقش فيه بالتشاور مع الجهاز الفني».

ورفض كهربا خوض مران اللاعبين المستبعدين، الذين لم يشاركوا في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم، وغادر المران دون الحصول على إذن كولر.

وفاز الأهلي على حساب فاركو، بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة 28 من مسابقة دوري Nile.