بعد غياب.. رسالة مفاجئة من كهربا لشقيقه في عيد الأضحى

حالة من الصدمة يعيشها محمود كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عقب القبض على شقيقه فتحي، خلال الأيام الماضية، بعد اتهامه بالاعتداء على الفنان رضا البحراوي، وتكسير سيارته عقب إحدى الحفلات بأحد فنادق القاهرة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تصدر اسم، «فتحي» هو الشقيق الأكبر لـ«كهربا»، محركات البحث عقب تداول أنباء القبض عليه، خاصة وأنه اعتاد الظهور مع شقيقه في العديد من المناسبات، كان آخرها خلال احتفاله بعيد ميلاده شهر أبريل الماضي.

كهربا يوجه رسالة لشقيقه بعد القبض عليه

وعقب أيام من الواقعة، التي تلقاها لاعب النادي الأهلي، خرج اليوم، محمود كهربا، وهو يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حملت كلمات مؤثرة، وهي: «الأخ هو السند، الولد يتعوض، والأخ ميتعوضش، سندك بعد ربنا، الواد يتعوض ويجي غيره، لكن الأخ يجي منين!».

الجدير بالذكر أن اللاعب محمود كهربا غاب اسمه خلال الأيام الماضية عن التشكيل الأساسي للفريق الأحمر، في ظل عدم اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عليه، ليرتبط اسم اللاعب بالرحيل عن القلعة الحمراء، مع اقتراب فترة الميركاتو الصيفي، وتداول انباء رحيله إلى الدوري السعودي، في ظل غيابه عن المباريات الأخيرة مع الأهلي.