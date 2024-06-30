653 ألف جنيه إيرادات عصابة الماكس في يوم واحد

يحافظ الفنان أحمد فهمي على تواجده في المركز الثالث بشباك التذاكر بدور العرض السينمائية بفيلمه الجديد عصابة الماكس، الذي تمّ طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى بجانب عدد من الأعمال السينمائية.

أحمد فهمي في المركز الثالث بفيلمه الجديد عصابة الماكس

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ فيلم عصابة الماكس جاء يوم أمس السبت في المركز الثالث إذ حقق إيرادات بلغت 653 ألف جنيه.

فيلم عصابة الماكس يشارك فيه عددًا كبيرًا من الفنانين من بينهم أحمد فهمي وروبي ومحمد لطفي وحاتم صلاح وأوس أوس ولبلبة وأحمد فهيم، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

ويشارك فيلم عصابة الماكس في دور السينما بجانب عدد آخر من الأعمال، من بينها فيلم أهل الكهف لخالد النبوي وأولاد رزق 3 لأحمد عز واللعب مع العيال لمحمد إمام.