7 حوافز تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب المستثمرين (فيديو)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فيديو عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تحولت لنقطة جذب للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف المركز، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحولت إلى نقطة جذب لمختلف الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حوافز كبرى للاستثمار، على النحو التالي:

- تقديم حافز ضريبي للشركات لمدة 7 سنوات.

- السماح للأجانب بتملك 100% من الشركات.

- إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد للمستثمرين الأجانب.

- تيسيرات في سداد قيمة الطاقة ورد قيمة توصيل المرافق إلى أرض المشروع.

- نظام جمركي خاص ومنصة لوجستية لخدمة التجارة الدولية.

- برنامج لدعم الصادرات من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- شباك واحد لتقديم 6 خدمات: «تسجيل وتأسيس الشركات، تراخيص البناء، تراخيص التشغيل، تراخيص الإقامة للعاملين الأجانب، خدمات جمركية وضريبة، خدمات قانونية وإدارية».