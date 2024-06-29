بآيادٍ مصرية.. 7 معلومات عن قاطرات قناة السويس الجديدة (صور)

تعمل هيئة قناة السويس بشكل دؤوب على تطوير أسطولها البحري وتدعيمه بأحدث القاطرات، بالتزامن مع تطوير العمل في المحري الملاحي وتركيب أحدث الأجهزة لإرشاد السفن، بعد مشروع خفر قناة السويس الجديدة.

7 معلومات عن قاطرات قناة السويس الجديدة

وتبني هيئة قناة السويس 10 قاطرات في الفترة الحالية، وإليكم أبرز المعلومات بحسب بيان رسمي للهيئة:

1- القاطرات تبني بأيدٍ مصرية 100%.

2- بدأ العمل الفعلي لبناء 6 قاطرات بمصنع القاطرات في ترسانة سفاجا جنوب البحر الاحمر.

3- من المقرر بدء العمل لبناء 4 قاطرات بالتعاون مع ترسانة بورسعيد البحرية التابعة للهيئة.

4- يبلغ طول القاطرة الواحدة 32 مترا، وعرضها 13.8 مترا وارتفاعها 6 أمتار.

5- تبلغ سرعة القاطرة 12 عقدة، مع تحقيق قوة شد كبيرة قدرها 90 طن.

6- تمتاز القاطرات الجديدة بتصميمها الفريد بالتعاون مع مكتب التصميم العالمي روبرت آلان أكبر مكاتب التصميم العالمية في مجال بناء القاطرات، وهو التصميم الذي يتيح لها مزايا متعددة تضمن لها تحقيق أعلى قدر من المرونة خلال مناورات الحركة والإبحار.

7- تحمل القاطرات البحرية تحمل اسم «عزم».

مدير ترسانة البحر الأحمر: تدشين قاطرتين في ديسمبر 2024

وقال مصطفي الدجيشي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، إنه تم انتهاء أعمال بناء بدن القاطرة «عزم 1»، وقرب انتهاء أعمال بناء بدن القاطرة الثانية «عزم 2»، والتي بلغت نسبة إنجازها 85%.

وأضاف «الدجيشي»، خلال تفقد الفريق أسامة ربيع الترسانة اليوم، أنه من المقرر تدشين القاطرتين خلال شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى العمل على تصنيع خطوط المواسير وأعمال التشطيبات الداخلية طبقا للرسومات الهندسية المعدة.

وقال «الدجيشي»، إن مصنع مصر لبناء القاطرات يستهدف تحقيق ميزة تنافسية على المستوى الإقليمي، ترتبط بالمستوى الفني والتقني للوحدات البحرية المصنعة ومعدلات بنائها في أوقات قياسية، وهو ما يعكسه مستوى تقدم أعمال بناء القاطرات الجديدة.