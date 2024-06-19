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كريمة الحفناوي: الإخوان قدموا مشروعا لعزل قناة السويس عن مصر

كتب:

شريف سليمان
01:16 ص | الأربعاء 19 يونيو 2024
الدكتورة كريمة الحفناوى، الناشطة السياسية عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

الدكتورة كريمة الحفناوى، الناشطة السياسية عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان

كشفت الدكتورة كريمة الحفناوي، الناشطة السياسية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تعامل الإخوان معها بعد معارضتها لنظام الحكم للجماعة.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «الإخوان قدموا مشروع قانون عن قناة السويس كان هدفه عزل إقليم القناة وكأنه ليس جزءا من مصر ولا يسري عليه أي قانون من قوانين الدولة».

وتابعت: «كان هناك احتفال أكتوبر في ستاد القاهرة، وحضور كل قيادات الجماعة الإسلامية وقتلة الرئيس السادات، والقيادات التي منهجها القتل والتكفير، وحينها أثار محمد مرسي مشروع قناة السويس».

وواصلت: «كان هناك مجموعة الشباب قدموا اقتراحات عظيمة لمحور تطوير قناة السويس، وفوجئنا بمشروع الاخوان لتطوير قناة السويس، وكتبت عنه في جريدة الدستور وفي الفجر، وهو مشروع تأجير قناة السويس، وكنت اكتب بعنوان لحفيدي حمزة».

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