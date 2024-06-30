وزير التموين: توقيع اتفاقية لتنفيذ أكثر من 20 صومعة حقلية بـ56 مليون يورو

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توقيع اتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية التي تخص إنشاء الصوامع ودعم التخزين الاخضر بتكلفة 56 مليون يورو، موجه لإنشاء صوامع وضبط ورفع كفاءة وتداول القمح، موضحا أن القمح من أهم السلع الاستراتيجية في مصر .

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن المنحة ستغطي تكلفة تنفيذ أكثر من 20 صومعة حقلية، إذ جرى التخطيط لها، ويجرى التنفيذ في محافظات الكثيفة للقمح مثل المنيا والشرقية والدقهلية والغربية، مشيرا إلى البدء فورا في تنفيذها، خاصة في ظل وجود التصميمات الخاصة بها وتمتد مدة التنفيذ بين 12و 14 شهرا.

الهدف من إنشاء الصوامع

وأكد أن الهدف من إنشاء هذه الصوامع الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح، مضيفا أن مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين وصلت الى 3.4 مليون طن، مشيرا إلى أن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 6.6 شهر.

واضاف وزير التموين أنه جرى دفع حوالي أكثر من 45 مليار جنيه للمزارعين حتى الآن في الموسم الحالي للقمح، قائلا إن عمليات التوريد مستمرة حتى 15 يوليو، ومن المتوقع الوصول إلى 3.6 مليون طن.

زيادة عمليات التوريد

وأشار إلى أن توريد المستهدف من الأقماح المحلية بكمية تصل إلى ثلاثة ملايين و551 ألف طن، وتخطي المستهدف هذا العام، بفضل الأراضي المستصلحة حديثا في توشكى وشرق العوينات، مؤكدا أن رفع أسعار توريد القمح المحلي ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام.