وزير التموين: غرف العمليات المركزية تتابع الأسواق والمخابز طوال أيام العيد

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عمل غرف العمليات المركزية بالوزارة على مدار اليوم، بهدف تلقي شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها وتذليل أي عقبات تواجههم خلال أيام العيد، موضحا في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه يتلقى تقريرا يوميا مفصلا من غرف العمليات المركزية حول توافر السلع التموينية والخبز المدعم واسطوانات البوتاجاز والوقود.

عمل الغرف المركزية من وقفة العيد

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ترفع تقريرا يوميا حول عمليات صرف السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع التموينية، فيما أشارت الوزارة، وفق البيان، إلى أن غرف العمليات المركزية بدأت عمالها منذ وقفة عيد الأضحى المبارك حتى اليوم، لمتابعة توافر السلع.

تقارير يومية من الغرف المركزية للمصيلحي

من جهته، قال أحمد كمال، معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المصيلحي يتابع دوريا عمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، ويتلقى تقارير يومية من الغرف المركزية الأخرى، سواء التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أو مديريات التموين.

وأضاف أن «الوزارة تسير حملات يومية لمراقبة ومتابعة كل الأنشطة التجارية والتموينية والأسواق ومستودعات الغاز ومحطات الوقود، بهدف التأكد من توافر السلع للمواطنين».