وزير التموين: تخفيض 20% على اللحوم والدواجن بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة، مؤكدة التعاقد على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية، لتذبح بالمجازر المصرية وبيعها عبر عدة منافذ منها 1300 مجمع استهلاكي.

تخفيض أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات

وأكّد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان منذ قليل، أنه مستهدف ضخ اللحوم والدواجن في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 20% عن مثيلاتها في السوق المحلية، ضمن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

وقال المصيلحي إنَّه مستهدف طرح 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال 1500 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة خلال عيد الأضحى المبارك.

استيراد اللحوم

من جهته، قال اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّه تمّ تنويع المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها وهي السودان وجيبوتي وأوروجواي والهند إضافة إلى اللحوم البلدية، موضحا أن تلك اللحوم تأتي رؤوس ماشية حية، ويتم ذبحها في محجري توشكي وسفاجا.

من جهته قال العميد محمود السعدني العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنَّ كميات اللحوم متوفرة وآمنة تماماً، يوجد حاليا في محجر توشكي 10 آلاف رأس ماشية، ويتم استعاضتهم بشكل دوري من خلال 7500 رأس ماشية داخل الحدود السودانية، مضيفا أن هناك 10 آلاف رأس ماشية من جيبوتي متواجدة حاليا في مجزر سفاجا، فضلا عن التعاقد على 1000 طن لحوم هندي، وتم استلام 500 طن منهم، وجاري استلام الكميات الأخرى تباعاً.

وأوضح السعدني أنَّ هناك لجان من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية متواجدة في السودان وجيبوتي للكشف على الماشية في بلد المنشأ قبل شحنها إلى مصر، ثم يتم الكشف مرة ثانية عليها عند وصولها، والكشف البيطري الثالث بعد عملية الذبح للتاكد من سلامة اللحوم وخلوها من اي امراض.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

فيما قال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي، إنَّه يتمّ طرح كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيها، و335 جنيها للبلدي الطازجة، كذلك الضأن المجمد بسعر 335 جنيها للكيلو، ويصل سعر الضأن البلدي 360 جنيها للكيلو، لافتَا إلى أنه يتم طرح كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيها، ويتم ضخ كميات كبيرة بنحو 1000 طن، إضافة إلى 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.