«التموين» تعلن رسميا تكلفة تصنيع الخبز للأفران البلدية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسميا تكلفة تصنيع الخبز بالنسبة للمخابز البلدية للقطاع العام والخاص، ووجهت الوزارة في نص التوجيه الوزاري رقم 22 لسنة 2024 الصادر بتاريخ اليوم السبت 29 يونيو 2024، تعليماتها لجميع المديريات التموينية بالمحافظات بشأن تكلفة إنتاج رغيف العيش.

«التموين» تحدد تكلفة تصنيع الخبز

ونص قرار وزارة التموين على أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بتسوية تكلفة إنتاج الخبز مع المخابز البلدية وفق الأسعار بيع الخبز الجديدة للمواطنين وتكلفة التصنيع بكل مخبز طبقا لنوع الخبر المنتج والوقود المستخدم في عملية الإنتاج وفقا للجدول الآتي:

كما أقر وزير التموين، أن تسدد الهيئة العامة للسلع التموينية فروق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز المستحقة لذلك للمخابز التي تنتج الخبز (ماوطرى - ملدن - مجر) وتعمل بوقود (السولار) لسدادها لصاحب المخبز على حسابه المفتوح بأحد البنوك عن مبيعات كل رغيف على النظام.

ووجَّه القرار الوزاري أن تحدد شركة البطاقات الذكية (سمارت) إجمالي المبالغ المطلوب سدادها من قبل المخبز بالنسبة للمخابز التي تعمل بوقود (الغاز الطبيعي) يوميا لصالح الهيئة العامة اللسلع التموينية عن فروق تكلفة تصنيع الخبز الخاصة بكل رغيف ثم بيعه على النظام من قبل المخبز، وإظهارها على شاشة النظام بالهيئة العامة للسلع التموينية وماكينة صرف الخبز بكل مخبز تمويني.

ووجَّه أيضا القرار الوزاري أن تقوم المخابز التي تعمل بوقود (الغاز) بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبر على رقم حساب الهيئة العامة للسلع التموينية بفروع بنك مصر على مدفوعة سداد تكلفة التصنيع، أو من خلال منظومة (ضامن للمدفوعات الإلكترونية) من خط ماكينة الصرف بالمخبز يومياً وبحد أقصى أسبوع من تاريخ المديونية.