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كاتب صحفي: «30 يونيو» أنقذت الشعب من جماعة حاولت هدم الهوية الوطنية

كتب:

منتصر سليمان
02:12 م | الأحد 30 يونيو 2024
ثورة 30 يونيو- صورة أرشيفية

ثورة 30 يونيو- صورة أرشيفية

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّ ثورة 30 يونيو العظيمة أنقذت الشعب المصري من جماعة كانت تحاول هدم الهوية الوطنية، وتقوض دور مصر في المنطقة والعالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الشعب المصري الجبار أستطاع أن يسقط هذه الجماعة دوليًا، لأنهم كانوا يدعون قبل 30 يونيو انتهم منتشرين في 80 دولة حول العالم، والحمد لله منذ 30 يونيو لم يظهر إلا فلول جماعات الإخوان في بعض الدول التي تحتضنهم، لكن الجماعة هدمها المصريون».

وتابع: «كان لابد أن يحدث ذلك منذ أن أسس حسن البنا هذه الجماعة التي كانت تحاول أن تفتت المصريين، وقدرنا نسقطهم، وهو إنجاز عظيم وفخر للمصريين جميعًا اللذين شاركوا فى ثورة 30 يونيو».

وأكمل: «جماعة الإخوان فى هذه السنة كان لازم الشعب المصري يشوفها بشكل مُعلن لأنها كانت تمارس دورها من 80 سنة، وكانوا يحاولون تفتيت عقيدة المصريين، ويدخلون للمصريين بأعمال البر والخير على قصد أنهم بيساعدوهم، لكنهم كانوا بيبنوا في الجماعة وقيادتهم وكوادرها لدخول مجلس الشعب».

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