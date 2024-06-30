«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن «30 يونيو».. ماذا تغير في المحافظات الحدودية؟

أذاع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه محمد عبده ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا عن ذكرى «30 يونيو»، بعنوان «مكتسبات 30 يونيو.. طفرة تنموية في المحافظات الحدودية».

تحقيق التنمية الشاملة

وأشار التقرير إلى أن أيادي التعمير والتنمية التي عملت عليها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وصلت إلى المناطق الحدودية في أطراف مصر، من أجل خلق آلاف فرص العمل للمصريين وتوفير حياة كريمة ومشروعات تنموية للمواطنين.

بلوغ المشروعات ذروتها

وأضاف«من واحة سيوة على الحدود الغربية للبلاد وصولا إلى سيناء في الشرق وحلايب وشلاتين وأسوان في الجنوب، بلغت المشروعات ذروتها في المجالات كافة، مثل البنية التحتية والصناعات المختلفة ومشروعات الإسكان للأهالي وشبكة المرافق والطرق المختلفة، ما خلق امتدادات عمرانية وتنموية لكل المناطق».

وتابع «في مثلث حلايب وشلاتين، الذي يبدأ من نهاية قرية برنيس التابعة لمدينة عرسى علم حتى خط عرض 22 الفاصل بين مصر والسودان، عملت الدولة المصرية على تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة منها المشروعات الإنتاجية ومشروعات استثمارية لخلق مئات فرص العمل لأبناء حلايب وشلاتين».

وأكمل «على الظهير الشرقي للمدن الحدودية، تتميز واحة سيوة بأنها قبلة للأنشطة السياحية، خاصة سياحة الاستشفاء وفي سبيل ذلك، عملت الدولة المصرية على تنفيذ عدة مشروعات لتنمية سيوة وتسهيل النشاط السياحي هناك».

https://www.youtube.com/watch?v=tXcOsFQdbM4&ab_channel=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9