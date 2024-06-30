هل يجوز للمرأة أن تشترط عدم الزواج عليها؟.. الداعية سعاد صالح توضح حكم التعدد

أجابت الدكتور سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال هل يجوز للمرأة أن تشترط عدم الزواج عليها؟، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا يجوز للزوجة الاشتراط على زوجها بعدم التعدد، لأنه شرع الله ولا يجوز لها تعطيله.

وأضافت «مش من حق الزوجة تشترط على زوجها ما يتجوزش، ولكن من حقها تقول إن تزوجت عليا وتضررت فأنا من حقي الطلاق»، مشيرة إلى أنّ تعدد الزوجات له شروط، وأن الرجل يصبح عاصيًا وآثمًا ومعاقبًا في حال قام بالتعدد ولم يعدل بين زوجاته.

شروط التعدد

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن مسألة تعدد الزوجات ينبغي فهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.

وتابع: «الآية الكريمة تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد"؛ لافتاً إلى أنّ التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان»؛ لذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.