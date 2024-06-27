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هل طلب الزواج من وردة؟.. عادل حمودة يفتح خزائن أسرار أحمد زكي

كتب:

أحمد شعراني
07:30 م | الخميس 27 يونيو 2024
عادل حمودة وأحمد زكي

عادل حمودة وأحمد زكي

أعلن الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، إطلاقه لسلسلة من الحكايات والحوارات عن صديق عمره الراحل الفنان القدير أحمد زكي، والكواليس التي مر بها منذ انطلاقته الفنية في البدايات، وحتى النجومية وإلى رحيله، وعن حالته المريضة، وكيف اكتشف مرضه بالسرطان، والعديد من الأسرار التي تعرض لأول مرة.

وأكد الكاتب عادل حمودة، أن السلسلة التي سيبدأ في نشرها من الأسبوع المقبل، ستكون حديث الناس خلال فصل الصيف، لأنها تعرف لأول مرة وتوضح الكثير عن شخصية الراحل أحمد زكي، وكذلك علاقته بعادل إمام، والرئيس الراحل حسني مبارك، وأقرب الأصدقاء له.

ويجيب الكاتب الصحفي، خلال السلسلة على العديد من التساؤلات منها، كيف اكتشف الراحل أحمد زكي مرض السرطان؟، وماذا قال له الرئيس الراحل حسني مبارك، بعد تناول أول جرعة من الكيماوي؟، وما هي نصيحة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل له؟

ويتطرق عادل حمودة في حديثه عن طريقة تعامل «زكي» مع مرض السرطان، وما هو الحوار الذي دار بينهما عن تنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؟، وكيف تسبب في إفلاس حسين القلا؟، وهل رفضت نجلاء فتحي الزواج منه؟، وهل طلب وردة للزواج؟، وما كواليس اللقاء الذي جمع بينه وبين ماجدة الرومي في دار الفؤاد؟

كما يكشف عن سر تردده على الطبيب النفسي الشهير أحمد عكاشة، ومن أقرب الأصدقاء إليه، ولماذا أصر على العيش وحيدا؟ كل هذا وأكثر ستجدونه خلال السلسلة على مدار الأسابيع المقبلة.

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