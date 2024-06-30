تحرك عاجل من وزير التعليم بعد شكوى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الاثنين، اجتماعًا مع اللجنة الفنية المختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة؛ لاستعراض نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل عقب الاجتماع.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصه على تحقيق ما فيه صالح الطلاب في ضوء نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة.