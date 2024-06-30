«الوزراء»: مصر أطلقت حوافز استثمارية كبرى للتوسع في «الهيدروجين الأخضر»

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، فيديو عن الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها مصر لزيادة حجم مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل.

إنتاج الهيدروجين الأخضر حوافز متعددة للمستثمرين

وأضاف المركز، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر حوافز متعددة للمستثمرين، والحوافز تسري على جميع مراحل إنتاج الهيدروجين الأخضر لمدة 5 سنوات من تاريخ اتفاقية المشروع بشرط اعتماد المشروع في تمويله على 70% من النقد الأجنبي الممول من الخارج وبـ20% مكون محلي.

صادرات المشروعات

وتابع المركز، أن هناك حافزا نقديا لا يقل عن 33% ولا يجاوز 55% من الضريبة المسددة، وصفر% سعر ضريبة القيمة المُضافة على صادرات المشروعات، بالإضافة إلى الحوافز التالية:

- 25% تخفيض على حق الانتفاع بالأراضي الصناعية.

- 20% تخفيض على حق الانتفاع بأراضي الموانئ.

- 30% تخفيض على رسوم الانتفاع بالمواني والخدمات البحرية.

- إعفاء من ضريبة القيمة المضافة والمعدات والمواد الخام.

- الإعفاء من الضريبة العقارية والدمغة ورسوم التوثيق والضريبة الجمركية على الواردات.

- إنتاج الهيدروجين الأخضر حوافز متعددة للمستثمرين.