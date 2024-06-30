«معلومات الوزراء»: مصر حريصة على توفير مصادر مستقبلية دائمة للطاقة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.

وأضاف المركز، أنّه في ضوء الاهتمام العالمي بالهيدروجين الأخضر لإسهامه في حل جزء كبير من مشاكل البيئة والتلوث، حيث يهتم العالم منذ فترة طويلة، بفكرة تحقيق الحياد الكربوني التي تضمن تحقيق التوازن بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وامتصاص الكربون من الغلاف الجوي.

وتابع المركز، أنّه مع توسع مصر في سوق الهيدروجين الأخضر، والتحرك بخطوات كبيرة نحو ريادة المنطقة في مجال الهيدروجين الأخضر، اعتمد المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 27 فبراير 2024، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في مصر.

وأكد المركز حرص مصر على توفير مصادر مستقبلية دائمة للطاقة تتماشى مع الاتفاقيات العالمية للحد من الانبعاثات البيئية وتلبي متطلبات الاستهلاك وتخفض الاعتماد على الوقود البترولي مرتفع التكاليف، وتوطن التكنولوجيات الحديثة وتوفر منتجا مصريا يمكن تصديره للأسواق العالمية، خاصة مع تقدم التكنولوجيات وخفض تكاليف إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والنظيفة.