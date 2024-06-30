إغلاق 5 شواطئ بسبب ارتفاع الأمواج في محافظة مرسي مطروح

أعلنت محافظة مطروح إغلاق 5 شواطئ نظرا لارتفاع الأمواج لأكثر من 2.5 متر، مما قد يعرض حياة السباحين والمصطافين للخطر، وذلك في شواطئ ( الأبيض- الكورنيش الجديد - أم الرخم - عجيبة - مزار كليوباترا).

أغلاق 5 شواطئ بمحافظة مرسي مطروح

وحذرت الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح المصطافين من السباحة او ممارسة الأنشطة البحرية على الشواطئ المفتوحة على البحر المتوسط اليوم بالمحافظة بسبب شدة التيار والسحب، إذ تزداد سرعات الرياح وترتفع الأمواج على السواحل الغربية من البحر المتوسط.

شواطئ آمنة

وأشارت محافظة مطروح إلى أنَّ حركة الأمواج معتدلة على الشواطئ الداخلية في المحافظة، وهي شواطئ امنة للسباحة وللأنشطة البحرية، وتشمل كلا من (شاطئ مطروح العام - الفيروز- الليدو - روميل - الغرام- النخيل - علم الروم - مينا حشيش).

منخفض جوي

بدورها، أكّدت الأرصاد الجوية أن محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى، تتأثر بمنخفض جوي عمل على تكاثر السحب غير الممطرة على شمال البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة المسجلة على المدن والمحافظات الساحلية، مع وجود نشاط للرياح تزداد سرعاتها على السواحل الغربية للبلاد.