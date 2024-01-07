الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا.. بلا أمطار ورياح

جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيما يخص حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، غدًا الاثنين، أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية السريعة، بالإضافة إلى سيادة طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء خلال النهار، شديد البرودة خلال الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الاثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس مائل للدفء خلال النهار على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما خلال الليل فيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن شبورة مائية تسود خلال فترات الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية القريب من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري.

كما يُتوقع أن تكون حركة الموج في البحر المتوسط معتدلة، ويكون ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف و2.25 متر، أما البحر الأحمر فيكون الموج فيه خفيفًا إلى معتدل بين متر و1.5 مترًا.

درجات الحرارة غدًا

وتأتي درجات الحرارة الاثنين كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 8.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.