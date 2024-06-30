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وكيل «صحة الشيوخ» يشيد بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي: رسالة ثقة في اقتصادنا

كتب:

حسام أبو غزالة
01:01 م | الأحد 30 يونيو 2024
الشيوخ

الشيوخ

قال النائب حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناسبة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالوطن، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع كيان عالمي ضخم.

مؤتمر الاستثمار

وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي مناسبة حقيقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، كما أن انعقاده رسالة ثقة في الاقتصاد المصري والشراكة معه.

التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

وشدد على أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، يصل لنحو 36 مليار دولار سنويا، وهناك رغبة من الطرفين في مضاعفته وزيادته بما يسمح بمزيد من المشاريع وتوفير آلاف فرص العمل في مجالات النقل والطاقة وغيرها، مشيرا إلى أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الاوروبي يؤكد أن مصر تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القوى الكبرى في العالم ومنها دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون، وجرى تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي، مؤكدا أن المؤتمر تتويج للجهود المشتركة والرغبة في إحداث قفزة اقتصادية واستثمارية.

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بقلم حسام أبو غزالة