عضو «اقتصادية الشيوخ»: المؤتمر الاستثماري الأوروبي يزيد فرص التنمية في مصر

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية الفعاليات التي شهدها مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

شراكات مستقبلية بين القطاع الخاص ودول البحر المتوسط

وقالت النائبة ريهام عفيفي، في بيان صادر عنها اليوم، إن الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت عددا من المجالات المهمة من بينها السياحة والتحول الرقمي والطاقة، ما يساهم في إحداث شراكات مستقبلية بين القطاع الخاص في مصر وعدد من دول منطقة حوض البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها اليوم شملت تعزيز القدرة الصناعية لإنتاج اللقاحات والأدوية المحلية، وذلك من خلال المنحة التي جرى التوقيع عليها مع الجانب الأوروبي بواقع 3 ملايين يورو.

وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية اللقاءات التي تمت بين الجانبين المصري والأوروبي لزيادة فرص توطين صناعة مكونات قطاع الكهرباء، وكذلك دعم الاقتصاد الأخضر، فضلا عن دعم وتعميق صناعة السيارات في مصر.

8 ملايين يورو لحماية الأطفال

كما أشارت إلى أهمية الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بمنحة تقدر قيمتها بـ8 ملايين يورو بغرض تنفيذ أنشطة تستهدف حماية الطفل ومكافحة عمالة الأطفال.

وشددت على أن نتائج المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي سيكون لها أثر كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار وجلب الاستثمارات والتنمية، ما يساعد في خلق عمل للشباب.