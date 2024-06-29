عضو بـ«الشيوخ»: مصر أصبحت وجهة للاستثمارات الأوروبية

أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة، قائلا إنه يحمل رسائل عدة في مقدمتها أن مصر أصبحت وجهة للاستثمارات الأوروبية، ولديها من المقومات الاقتصادية اللازمة لذلك.

العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا إيجابيا

ولفت أبو عايشة في تصريحات صحفية اليوم، إلى كلمة الرئيس السيسي بشأن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تشهد تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون بعدما وصلت لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي، موضحا أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات بين الطرفين، ومؤكدا أن كلمة السيسي تكشف مدى التعاون بين الطرفين.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت مجالات عدة، منها التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المُستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

المؤتمر خطوة في مجال الشراكة الاستراتيجية

وأوضح أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيعزز الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ومن مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.

واختتم حديثه بأن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة رئيسية في مجال الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤكد إمكانات مصر وقيامها بإصلاحات اقتصادية مميزة.