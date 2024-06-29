عضو بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الاستثمار رسالة طمأنة للمصريين

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن استضافة مصر مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، يأتي في توقيت مناسب، ويعكس مدى ثقة الإتحاد الأوروبي في مصر كشريك اقتصادي واستراتيجي مهم، مؤكدأ أن ملف الاستثمار من أهم الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية في السنوات الأخيرة.

رسائل طمأنة للمسثمرين

وقال النائب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر حملت رسائل طمأنة للمسثمرين، وأن الاقتصاد المصري من الاقتصادات الواعدة، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية من أجل تحسين الوضع الاقتصادي ورفع معدلات النمو، وجذب المستثمرين.

وأكد «الكحيلي» أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية منذ عام 2016، ساعدت الدولة المصرية على تجاوز العديد من الأزمات كأزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمات المحيطة في المنطقة والتعامل مع تلك التحديات الاقتصادية، موضحًا ـن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في قطاعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف الصحي، إضافة لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.

التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31 مليار دولار خلال عام 2023، ومصر تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري ليتناسب مع العلاقات والشراكات مع الاتحاد الاوروبي.